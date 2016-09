Politik & Finanzen

Wohin mit dem Geld, fragt sich auch der Mittelstand. Foto: Tim Reckmann/pixelio.de +

Unrealistische Renditeerwartungen

Kurzfristige Liquidität im Handel immer noch wichtig

mas

Die Konjunktur ist gut, die niedrigen Zinsen bleiben: Fast 60 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland haben deshalb immer höheren Bedarf, ihr Geld anzulegen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld hervor."Das durchschnittliche Anlagevolumen liegt bei 4,7 Millionen Euro auf hohem Niveau", sagt Volker Wittberg, Leiter der Studie. Dabei seien den Mittelständlern im Negativzinsumfeld geringe Kosten und hohe Sicherheit wichtiger als stabile Erträge.Nach der erwarteten Mindestverzinsung für das eingesetzte Kapital befragt, gehen die Mittelständler im Schnitt von fast 3 Prozent Mindestverzinsung aus – eigentlich zu hoch. "Das begründet sich zum einen mit der realen Renditeerwartung aus dem Betriebsergebnis", erklärt Wittberg. Die Unternehmer orientieren sich also nicht am Marktzinssatz, sondern eher an der Gewinnerwartung für das eigene Unternehmen. "Zugleich gehen die Befragten davon aus, dass sie bei einer aktiven Steuerung ihrer Geldanlage, auch mit Investitionen in mögliche alternative Anlagen, eventuell eine höhere Rendite erwirtschaften können"."Diese erwartete Verzinsung liegt deutlich über dem Marktniveau für sichere und kurzfristige Anlagen", sagt Martin Keller, als Bereichsleiter Product Management bei der Mittelstandsbank der Commerzbank für die Kundenbetreuung verantwortlich. "Je nach Risikoneigung und Zusammensetzung eines Anlageportfolios halten wir im aktuellen Umfeld 1 bis 2 Prozent für realistisch."Immerhin rund 40 Prozent der Befragten sind bereit, für eine höhere Rendite auch Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. "In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen abgewartet, ob die Zinsen wieder steigen", ergänzt Martin Keller. Das sei nun vorbei. "Die Firmen gewöhnen sich an die Volatilität der Märkte." Diese Unternehmen nutzten auch risikoreichere Anlagealternativen wie Fremdwährungsanlagen oder Multi-Asset-Fonds.Auch längere Laufzeiten spielen eine größere Rolle als früher: "Es lässt sich eindeutig ein anderes Liquiditätsmanagement beobachten. Alles, was nicht für das Tagesgeschäft benötigt wird, wird in längere Laufzeiten mit etwas höheren Zinsen umgeschichtet", sagt Studienleiter Wittberg.Gut ein Drittel der Befragten hält trotz keiner oder negativer Rendite an kurzfristigen Anlagen fest. Dazu dürften zum Großteil auch die befragten Handelsunternehmen gehören, ihr Anteil an den gesamt befragten Mittelständlern beträgt rund 15 Prozent. "Im Einzelhandel ist zwar nach wie vor eine schnellere Verfügbarkeit der Liquidität entscheidend als in anderen Branchen", bestätigt Wittberg. "Doch der Basissockelsatz an Liquidität ist gleich wie bei den anderen befragten Unternehmen."