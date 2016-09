Technik & Web

Der Countdown läuft. Nachdem wir den Online-Auftritt von derhandel.de in den vergangenen Jahren eher punktuell weiterentwickelt haben, wagen wir jetzt einen Neuanfang.

Neue Optik: Der Webauftritt von derhandel.de verändert sich. +

Vielleicht erinnern Sie sich: Vor ein paar Monaten haben wir Sie um Ihre Meinung gebeten, was man an derhandel.de optimieren könnte und welche Themen Sie gerne bei uns lesen würden. Nun können Sie bald selbst entdecken, wie wir Ihre Anregungen umgesetzt haben.Derzeit entwickeln wir eine neue Webseite, die inhaltlich und optisch aufgefrischt, übersichtlich und schnell branchenrelevante Informationen präsentiert. In den kommenden Wochen werden wir aufregelmäßig über einzelne Fortschritte des Relaunch informieren und bis zum Start den Vorhang langsam über Details der neuer Struktur und Optik lüften.Zeigen können wir Ihnen heute als kleinen Appetithappen vier Farben, die im künftigen Webauftritt eine auffällige Rolle spielen werden - siehe Bild.Bis dahin wünschen wir allen Lesern viel Spaß und hoffen, dass der kommende neue Auftritt gefällt!