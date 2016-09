Technik & Web

Schutz teuer erkauft

Umständlich für den Kunden

wim

Die Bequemlichkeit beim Zahlen ist ein wesentlicher Punkt, ob ein Onlinekunde den Kauf tatsächlich tätigt. 88 Prozent der Kunden brechen den Kauf ab, wenn sie nur mit Vorkasse per Überweisung bezahlen können. Dennoch bieten laut einer aktuellen Umfrage des Forschungsinstituts ibi research an der Universität Regensburg im Auftrag des Direktüberweisungsverfahren giropay drei von vier Onlinehändler die Bezahlung per Vorkasse an. Und das, obwohl andere Zahlsysteme nachweislich komfortabler, kostengünstiger und sicherer sind – sowohl für Käufer wie auch Händler.ibi research hat mit einer Onlinebefragung von mehr als 1.000 Privatpersonen und Onlinehändlern untersucht, warum sich die Vorkasse dennoch hartnäckig im Bezahlportfolio zahlreicher Webshops hält. Demnach bieten Händler vor allem deshalb die Bezahlung per Vorkasse an, da sie das Zahlungsausfallrisiko ausschließen wollen und Vorkasse von allen Kunden genutzt werden kann.Was dabei nach Meinung der Forscher allerdings übersehen wird: Der Schutz vor Zahlungsausfall wird teuer erkauft. Denn die Ware wird vom Händler in der Regel erst dann verschickt, wenn der Zahlungseingang vorliegt. Bis dahin muss die Ware reserviert und gelagert werden, was Kosten verursacht. Auch der Abgleich der Zahlungseingänge mit den offenen Posten und die Zuordnung von Zahlung und Bestellvorgang verursachen zusätzliche Kosten.Noch ärgerlicher sei es für den Händler, wenn die Zahlung ganz ausbleibt und die reservierte Ware wieder in den Onlineshop eingestellt werden muss, mit dem Risiko darauf sitzen zu bleiben. "Die Annahme, Vorkasse sei das kostengünstigste Bezahlverfahren, ist ein Trugschluss", sagt Holger Seidenschwarz, einer der Autoren der ibi research Studie. "Dabei werden nämlich die mit der Vorkasse verbundenen indirekten Kosten übersehen".Auch für den Kunden ist die Bezahlung per Vorkasse vergleichsweise umständlich und aufwändig: Er muss nach dem Kauf selbst seine Onlinebanking-Seite öffnen und die Überweisungsdaten manuell eingeben. Bleibt die Frage, warum die Vorkasse trotzdem bei Onlinekäufern beliebt ist. Der Grund ist laut ibi research: Viele Onlinehändler bieten auf die Bezahlung per Vorkasse Vergünstigungen an. Die Nutzung von alternativen Bezahlverfahren sei mit zusätzlichen Kosten verbunden, was die Zahlung mit Vorkasse zur preiswertesten Zahlungsoption macht. Oder es werde vom Händler ein Rabatt bei der Zahlung mit Vorkasse gewährt.