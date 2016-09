Unternehmen & Märkte

Der Handel

Anzeige

Künftig präsentieren wir uns im Web zusammen unter „etailment – Das Digital Commerce Magazin von Der Handel“ auf einer optisch und technisch runderneuerten Webseite www.etailment.de. Mit neuem gemeinsamen Logo, das die enge Verzahnung von Digital und Print deutlich macht.Der bisherige Online-Auftritt von derhandel.de leitet künftig auf die Webadresse von etailment.de.: Die Fusion von etailment.de und derhandel.de bringt nicht nur eine mobil optimierte Webadresse, das Layout wird moderner und die journalistische Ausrichtung erweitert sich.Ein morgendlich erscheinender Newsletter („Morning Briefing“) versorgt Sie mit relevanten Neuigkeiten zum digitalen Handel und dessen Erfahrungen, Tipps und Hintergründen – für mittelständische Unternehmer, Entscheider in digitalen Prozessen aus Handel und Industrie, Dienstleister und Einsteiger ins digitale Geschäft.Eigene Recherchen fließen in diesen Newsletter ebenso ein wie die Informationen anderer Medien, auf die direkt verlinkt wird. Diesen Newsletter werden Sie ab morgen erhalten. Ziel ist es, die Leser in aller Kürze mit den relevanten Business-Informationen zu versorgen, die sie zum Start in den Tag brauchen. Am Nachmittag liefern „Insights“ Hintergrundberichte und E-Commerce-Wissen.Wir wünschen Ihnen bereits jetzt viel Spaß und hoffentlich erkenntnisreiche Lektüre mit unserem neuen Digital Commerce Magazin.Ihre Redaktion